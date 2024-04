Sorpresa en Gran Hermano: todos los jugadores quedaron en placa menos uno

jueves, 18 de abril de 2024 00:00

Multitudinaria. Así es la placa que enfrenta esta semana a todos los participantes de Gran Hermano. Es que, para esta ocasión, no sólo hubo nominación de los jugadores sino que todos quedaron sentenciados como forma de escarmiento por las numerosas infracciones que vienen realizando.

Así lo comunicó la voz de GH después de que se conocieran los nombres que conforman la placa por nominación. Sin saber que esta semana la votación vuelve a ser mixta, es decir, el público votará por quien quieren que se quede en vez de manera negativa, los hermanitos dieron sus puntos que coincidieron en unos pocos participantes.

Con la nominación espontánea de Furia, primeramente la placa había quedado conformada por Martín con 11 votos, seguido de Constanza, Federico y Emmanuel con 6 votos cada uno.

Sin embargo, la decisión de la producción fue comunicada pasada la medianoche. La misma daba cuenta que todos quedaban sentenciados después de que se confirmara complot de todos los subgrupos.

Paralelamente, el nuevo líder de la semana, Bautista, perdió el atributo de salvar a un compañero de la placa y de subir a otro. Él es el único que no quedó nominado.

Comunicado de Gran Hermano

"Lo que voy a decirles, quizás no les guste. Pero hay muchas cosas que a mí tampoco me están gustando, y voy a referirme a cada una de ellas. No me gusta que maltraten mi casa, subiéndose con los pies calzados, en sillas, camas, tirándose a los almohadones con el riesgo de dañar cámaras y micrófonos. Que limpien mal y poco, que vivan aquí adentro como si no les importaran los más mínimos cuidados.

A esta casa, señores, deben tratarla como si fuera la de ustedes, es decir, respetándola, cuidándola y honrándola. No me gusta que no conserven los alimentos de manera óptima y que recién, después de reiteradas advertencias, hayan obedecido a guardar la comida en los lugares que corresponden. Asimismo, les confieso que me ha llenado de preocupación y angustia observar cómo los alimentos se descomponían escondidos en el dormitorio. Ojalá puedan reflexionar sobre cuestiones tan elementales y necesarias como la solidaridad, el compañerismo y la empatía.

No me gustan las faltas de respeto, los agravios descalificadores y ciertas ofensas que no hacen más que manifestar destrezo por el propio. No lo voy a permitir. Y no me gusta que a pesar de mis numerosos avisos para que jueguen según lo indica el reglamento, continúen transgrediendo normas como la del complot.

En estas últimas semanas, sabrán, anulé numerosos votos. Sin embargo, sigo escuchando conversaciones en donde se acuerdan votos para perjudicar a uno o más compañeros. Quiero decirles que pueden ser estrategas y astutos jugadores sin apelar al juego sucio. Por estos motivos, les informo que tomé una decisión y les anticipo que es severa.

A partir de este momento, están nominados todos, excepto el líder de la casa, Bautista, quien mantiene su inmunidad pero, mañana no podrá salvar a nadie de la placa. Espero que reflexionen sobre lo que he dicho. Muchas gracias. Buenas noches".