Darío Barassi habló de su salud: "No se entiende qué me hicieron una..."

jueves, 18 de abril de 2024 00:00

Los últimos días de marzo, Darío Barassi sorprendió con noticias sobre su salud al anunciar su alejamiento temporal de la conducción de Ahora caigo debido a una operación programada que requería un estricto reposo. Sin embargo, finalmente fueron dos las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió. Dado que el programa tiene varios episodios grabados, recién ayer se pudo ver en la pantalla su despedida momentánea.

Con su característico humor, al llegar al estudio, Barassi preguntó: "¿Qué tal si es mi última vez en el programa?", antes de explicar los eventos: "Mañana me operan y debo hacer reposo para recuperar un poco la voz, así que un fuerte aplauso para el Chino Leunis que me reemplazará. Gracias, Chinito, por estar aquí. Gracias a Canal 13 y a Boxfish por permitirme tomarme este receso para recuperar la voz", destacó, mencionando tanto al canal como a la productora.

En días previos, Barassi había revelado en sus redes sociales que problemas de salud lo llevaron a modificar su ritmo de vida y someterse a dos intervenciones quirúrgicas. "La gran complicación es el posoperatorio intenso, necesito aproximadamente 15 días de silencio", explicó el presentador, quien debía operarse de un pólipo en sus cuerdas vocales. "Por eso, lamentablemente, no puedo continuar con el programa. Aunque quedan algunos episodios grabados, no podré participar en otros", agregó entre preocupación y tristeza.

Además, Barassi debía operarse de una hernia abdominal, según reveló en sus historias de Instagram. "Dos días para cirugía de pólipo en cuerdas vocales y hernia, 25 días de silencio total, siete de poco esfuerzo abdominal", compartió, añadiendo humor a la situación: "¿Cómo hago para no hablar tantos días? Me sacaré las tetas, la papada, me pondré bótox. No sé si me reconocerán cuando regrese".

Las cirugías fueron exitosas, pero la recuperación se complicó y Barassi debió regresar al centro de salud en los primeros días de abril. En sus historias de Instagram, explicó que una reacción alérgica en la herida quirúrgica causó fiebre, lo que llevó a la administración de antibióticos endovenosos.

En un video reciente en Instagram, Barassi compartió su estado de salud y agradeció al médico interviniente: "La hernia quedó perfecta, ni se nota. Respecto a la infección, fue más una reacción alérgica de la piel. No mostraré la herida por pudor". También aprovechó para desear suerte a Leunis, quien lo está reemplazando en Ahora caigo mientras se recupera.