“Soy amorosa con quien quiero": Mica Viciconte, sin filtro

miércoles, 17 de abril de 2024 15:28

Mica Viciconte dio una sincera entrevista a Rulo Schijman (Infobae) acerca de cómo vive la polémica mediática sobre su vida familiar y cargó contra Yanina Latorre.

“Soy amorosa con quien quiero serlo y con quien es conmigo. En el medio, vos no podés guiarte por lo que dicen. Como Yanina (Latorre) hay un montón de periodistas que te bardean quizá porque tienen vínculo con uno o con otro. Pero no podés estar explicando absolutamente todo, al principio era porque estaba con Fabi (Cubero)”porque quiere tener un hijo”, “porque le interesa la plata", pero nunca porque existe el amor”, resaltó.

La panelista de “Ariel en su salsa” habló también sobre el juicio sobre el cuerpo que impactó en su carrera. “Así está el país, las mujeres lindas tienen más oportunidades. El embarazo me pegó, mi cuerpo antes del embarazo era otro, compito para volver al cuerpo del embarazo pero no pasa” contó la mamá de Luca. “Me dijo un médico, no pretendas volver a tu cuerpo, tu cuerpo cambió, no por las estrías, sino por como me veía yo, después del bebe mis músculos se ablandaron, quiero tener mi cuerpo de 25, pero no".

Mica ratificó que tienen una cautelar que les impide hablar de Nicole Neumann y de las chicas, incluso de la mayor que vive con ellos.

“Es una línea muy difícil la de mi trato con las chicas. Cuando uno vive y somos una familia, uno tiene autoridad, uno puede decidir y tiene respeto. Las chicas son divinas, las conocí de chicas y nos llevamos bien. Mis límites son los de no ocupar el lugar de madre, porque no me corresponde. El padre es Fabi, yo apoyo. Tenemos una cautelar y nadie puede hablar de nadie y nosotros no podemos hablar de las menores. Nos llevamos bien, las quiero un montón y eso es lo importante”, relató.

Y sentenció: “Me gustaría que se termine lo mediático, porque los panelistas, los medios terminan haciendo un teléfono descompuesto. La persona que escucha a Yanina (Latorre) sabe que lo que dice es todo mentira, perdió credibilidad con los años, me da igual lo que diga Yanina. Me preocupa alguien con quien tengo una relación y salió a matarme, pero Yanina no me preocupa”.