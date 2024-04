"Estoy out": la confesión de Furia de Gran Hermano sobre su difícil estado de salud

miércoles, 17 de abril de 2024 00:00

En la noche de este martes, en una nueva gala de El Debate de Gran Hermano 2023, se conoció que la participante más querida de la temporada, Furia, deberá salir de la casa por unas horas para someterse a nuevos estudios médicos, debido a que chequeos anteriores que se había realizado dentro de la casa le habían dado resultados negativos.

En este aspecto se mostraron momentos de confesiones de la propia participante ante sus compañeros, luego de conocer los estados de salud y que la mostraron realmente preocupante. Furia le explicó a los demás hermanitos, que los estudios de sangre no habían dado bien y por ello la iban "a sacar" de la casa.

Preocupada, estuvo al borde de las lágrimas en los brazos de Mauro, su compañero con quien mantiene una relación amorosa, y manifestó querer solucionar el tema, pero a la vez que le aseguren que iba a volver a la casa luego de realizarse los estudios médicos en una clínica.

"A mi me preocupa", le confesó Furia a su compañero Bautista. Y ante las recomendaciones médicas que recibió, dijo que le habían sugerido "estar tranquila, en positivo". "Es preocupante, no es una pelotudez. Y vos sabés que a esta altura nadie se quiere ir (...) Estoy out", agregó.

Furia debe salir de la casa para realizarse estudios y así fue el impactó que generó en la casa



De esta manera, Santiago del Moro habló con la concursante en vivo y aclaró que su salida será sólo por unas horas, respetará el aislamiento y volverá a la casa luego de cumplir con los estudios médicos.

A Furia la van a retirar y llevarán de la casa directo a una clínica que se estableció para sus estudios. El protocolo ya está listo y cuando regrese a la casa podrá hablar de lo que quiera revelar.

La palabra de FURIA

En este contexto, la jugadora entró al confesionario y charló en vivo con Del Moro, a quien le confesó que le preocupó su salud pero no quiere asustar a nadie. "No quiero asustar a mi hermana, ni a mis familiares, ni a nadie, ni a los furiosos, ni a nada. Me parece que hay algo que ha salido mal en un estudio y que hay que corroborar. Puede ser de una cosa muy tranqui a algo que no", señaló.

Luego agregó: "lo que me dijo la médica es que no me asuste, que no me preocupe. Y que todo tiene solución. Pero bueno, si me preocupa, pues es un tema de la sangre. Entonces, como tengo un currículum familiar... Nada, mis papás fallecieron y demás. Entonces, es como que por ese lado me preocupo. Cuando yo veo dos médicos, ya es como, oh, me asusto. Pero es por un tema de que también lo viví. Y creo que no, que no tengo que asustarme ni nada, ni tampoco ustedes".