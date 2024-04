Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes

martes, 16 de abril de 2024 00:00

La paz poco a poco comienza a llegar a la vida de varios de los personajes de Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. Si bien el drama nunca dejará de estar presente, ahora el amor volverá a ser protagonista.

En el capítulo de este martes, Mahir (Mark Raymund) hablará con Nabahat (Simge Selçuk) para transmitirle tranquilidad y explicarle que su intención no es reemplazar a Doruk (Onur Seyit Yaran). Al contrario, se siente muy agradecido con Akif (Celil Nalçakan) por la ayuda que le está dando en este difícil momento.

"Mire, sé que mi presencia le puede resultar incómoda, pero el señor Akif es quien insiste en que esté aquí", le dirá el joven a lo que ella reconocerá que es así porque conoce mucho a su marido. "Si le agradaste, jamás te abandonará", le expresará Nebahat a lo que Mahir le confesará que no quiere causarle molestias. "Tampoco crea que tengo intención de reemplazar a su hijo. Le juro que no es así", le explicará.

"Sé qué pasa en términos generales y la entiendo en serio. Sí, no voy a negar que es molesto, pero haber conocido al señor Akif en este momento fue como un milagro. Yo tengo un hermano que está metido en problemas y debo trabajar para ayudarlo", explicará Mahir a lo que luego subrayará: "Quiero que el señor Akif esté feliz".

Lejos de todo esto, Ömer (Yigit Koçak) finalmente se reconciliará con Süsen (Lizge Cömert) y aprovecharán para juntos aprender a bailar tango. "El tango es amor, es pasión. Y aunque no lo crean, también es locura. Quiero ver esa actitud", les dirá la profesora a lo que ellos tomarán el desafío al pie de la letra.

"Dijo la maestra que el tango es pasión, por eso... No, basta, no hagas esa cara. La mirada sí me gusta, déjala así", expresará la chica al mirarlo a la cara. Luego ambos iniciarán ese desafío de bailar el 2x4 con la pasión que caracteriza a cada paso.

Pero no todo será amor en este capítulo, el drama nuevamente estará presente con la vida de uno de sus protagonistas en juego. La desgracia podría volver a golpear a la familia Eren con un hecho de sangre que tendrá como víctima a Orhan (Cüneyt Mete) quien aún no logra recuperar la confianza de su sobrino, Ömer (Yigit Koçak).

