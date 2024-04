Tinelli habló de "Judas", la canción de Tini Stoessel: "“no podría estar mal"

martes, 16 de abril de 2024 00:00

"Judas" es una de las nuevas canciones de Tini Stoessel y que estaría dedicada a Marcelo Tinelli, quien supo trabajar muchos años con su papá Alejandro y tuvieron un distanciamiento polémico, con juicio mediante. La cantante hizo referencia a "puertas cerradas" en lo laboral tras el distanciamiento y el conductor del "Bailando" habló.

“Sé por todos los problemas que ha pasado, mis hijas la aman, sinceramente. Y hasta ya sabían del tema que iba a sacar y todo. Había hablado con las dos más grandes”, dijo Tinelli en una entrevista para LAM (América).

El conductor señaló que Candelaria y Micaela se sinceraron con él. "Me dicen: "Por favor, papá, ya está. Ella necesita hacer esto porque es un proceso que vivió", y es totalmente entendible. Yo no me voy a hacer cargo de algo que lo vivió de esa manera y está bien y lo lamento. Me da pena porque yo la admiro profundamente como artista y le deseo lo mejor".

Tinelli agregó que "entonces, no me puede enojar eso a mí. Al contrario, hasta hay amigos míos me preguntaban y con todo lo que ha pasado, lo que quiero que le vaya bien. Es una artista argentina y estamos orgullosos de ella, de verla en cualquier lugar del mundo. Es muy amiga de sus hijas y no podría estar mal con ella”.

uD83DuDCFA Marcelo Tinelli habló sobre los dichos de Tini en #LAM:



“Yo no voy a hacerme cargo de algo que vivió de esa manera, lamentablemente […] Los que me conocen saben que yo no soy así” pic.twitter.com/1Vw3bPT0qp — fefe (@fedeebongiorno) April 16, 2024

El conductor prefirió tomar distancia: “Yo siempre digo que uno no se tiene que tomar las cosas personalmente. Entonces, cuando a uno le dicen algo tiene que evaluar por qué lo está diciendo el otro, si habita más en esa persona que en uno también”.

Destacó que respeta que hoy sea el momento en que hable del distanciamiento con Alejandro Stoessel, de quien dijo que la relación de su parte está "muy bien y hemos hablado bien". “Si ella tuvo esa necesidad de decirlo, sabrá por qué. Yo no puedo dejar de reconocerle el talento que tiene como artista. Y sé todos los problemas que ha tenido”, acotó.