Melissa: avance del capítulo de este martes

martes, 16 de abril de 2024 00:00

Un movimiento, una mentira y la traición comienzan a entrelazarse en Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadinin Kizi. La historia comienza a tener varios giros con Orhan (Özgür Özberk) planificando algo que por ahora no se conoce.

En el capítulo de este martes, Öykü (Ece Gürer) buscará el perdón de Metin (Onur Dikmen) y para ello le llevará un presente que será el motivo para entablar esa charla pendiente. "Si todavía te importo, por favor, bébelo. Hazlo", expresará la joven.

Lejos de esto, Orhan encarará a Hazim (Engin Alpates) para saber qué hizo con el anillo que le robó a la tía Begüm (Asli Saçar). "Espero que no lo hayas vendido por unas monedas, porque ese anillo vale algunos miles", le advertirá a lo que el hombre le jurará que no tuvo "malas intenciones".

Pero a Orhan no le interesa si fueron o no malas intenciones. Su objetivo está puesto en que aquel hombre sea funcional a sus objetivos. "Todos cometemos errores. Yo los he cometido. En este caso, Hazim, solo importa lo que harás por mí", apuntará.

Por otro lado, Büsra (Sezi Süer) ingresará justo a la cocina cuando Besime (Ece Ercan) se encuentre hablando con el fantasma de Sermin (Çagla Acar). "¿A quién le estás hablando?", le preguntará para luego pedirle que hable porque ella la escuchó.

Tras el cruce con la mujer, Büsra sospechará que hay algo que aquella oculta y la encarará. Sin embargo escuchará algo que no imaginó. "Mira quién lo dice, la amante de Orhan", lanzará la empleada para luego aclarar: "te he visto haciendo cosas sucias con él".