Habló Fabián Doman sobre qué pasó con Buenos Días América: ¿lo despidieron?

Antonio Laje dejó su lugar en “Buenos Días América” para asumir en La Nación +, y en su reemplazo llegó Fabián Doman, acompañado de un renovado equipo de panelistas. Sin embargo, en el programa del viernes pasado, Doman se ausentó sin previo aviso, generando dudas entre sus seguidores.

La periodista Mercedes Mendoza informó que Doman no se encontraba bien y se había retirado del programa. Se mencionó que su malestar estaba relacionado con una dieta que lo había llevado a perder peso rápidamente.

El lunes siguiente, el programa inició sin Doman y con Mendoza al frente. En una entrevista con La Nación, el periodista reveló que el canal le pidió que no asistiera al trabajo: "No estoy al aire no por decisión mía, sino del canal. Me pidieron que no fuera a trabajar hasta tanto me llamen para informarme una decisión, que respetaré".

Doman aclaró que su ausencia previa se debió a un problema de salud pasajero y que siempre estuvo comprometido con el programa. Sin embargo, su historial laboral incluye movimientos abruptos, como dejar la conducción de otros programas y asumir nuevos roles.

“Nunca jamás estuvo en mi cabeza irme del canal ni tampoco dejar el programa. De hecho, estuve produciendo todo el fin de semana. Mi ida anticipada del viernes fue un hecho puntual vinculado a una situación pasajera de salud con un cuadro febril previo la noche anterior”, detalló el conductor.

El ciclo "Buenos Días América", que inició el 19 de febrero, cuenta con un equipo diverso de colaboradores que cubren diferentes áreas informativas. Su futuro en el programa aún es incierto, a la espera de una decisión por parte del canal.