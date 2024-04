Video: Furia y Emmanuel protagonizaron una fuerte pelea

domingo, 14 de abril de 2024 20:44

¡Se terminó la paz entre Juliana y Emmanuel! Los participantes protagonizaron un fuerte cruce en la previa de la gala de eliminación en Gran Hermano (Telefe). Vale destacar que los dos jugadores quedaron en placa y luchan para seguir en juego.

Sin embargo, los jugadores comenzaron bromeando y Emmanuel decidió enfrentar a su amiga, Juliana. Los cigarrillos y el vínculo con Mauro fueron los motivos que impulsaron la pelea ante la atenta mirada de Paloma.

Emmanuel arremetió fuertemente con Furia y no dejó pasar la oportunidad para reprocharle sus actitudes con Mauro en la habitación de los hombres. Además, le aseguró que ese juego la está afectando y sin dudarlo, la jugadora le pidió que no se metiera con su juego. Y agregó que no se iba a prestar para regalarle cámara.

A continuación el video del enfrentamiento