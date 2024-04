Sin filtro, Milett Figueroa sacó a la luz la verdadera situación con las hijas de Marcelo Tinelli

domingo, 14 de abril de 2024 13:50

En medio de la polémica que rodea a Marcelo Tinelli y su familia tras el lanzamiento de la canción "Ángel" de Tini Stoessel, Milett Figueroa decidió abordar los rumores que circulan acerca de su supuesta mala relación con las hijas del presentador.

Milett, quien se encuentra en Perú promocionando una película en la que participa, fue invitada esta semana al programa de chismes local "Mande quien mande". Consultada sobre este tema, la modelo decidió hablar con franqueza: “Me han etiquetado como la madrastra malvada. He escuchado todo tipo de comentarios. Pero sinceramente, me he divertido mucho con los rumores sobre las supuestas tensiones con las hijas. De hecho, el otro día estaba charlando con Cande y nos estábamos riendo de los apodos que me atribuyen”.

Respecto a su vínculo con las hijas del clan Tinelli, la peruana sorprendió al revelar el grado de cercanía que comparte con ellas, tanto en lo profesional como en lo personal. “Las conozco, hemos trabajado juntas en Punta del Este para el reality. Además, hemos compartido momentos especiales como Año Nuevo y el cumpleaños de Cande. Nunca he sentido ninguna incomodidad en su presencia”, admitió.

Finalmente, Milett deseó desmentir los rumores sobre su presunta enemistad con Cande, Mica y Juanita. “Siempre han sido muy cariñosas conmigo. Y lo digo con total sinceridad”, concluyó la también actriz.