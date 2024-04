"No tengo que...": Furia abrió su corazón y reveló un inesperado detalle de su salud

domingo, 14 de abril de 2024 00:00

Juliana "Furia" se convirtió en una de las favoritas de los seguidores de Gran Hermano (Telefe). La participante dejó en claro que quiere llegar a la final y enfrentó duras placas para poder lograrlos. Sumado a esto protagonizó diversas peleas para marcar presencia frente a todos los jugadores.

En este escenario, en varias oportunidades la jugadora dejó en claro que es un papel el que hace en la casa y que no se parece en nada con su verdadera personalidad. Sin embargo, en las redes sociales se hizo viral por algunos comentarios polémicos que lanzó a Catalina, recientemente eliminada de GH.

Lejos de seguir con peleas, Juliana decidió abrir su corazón y en una charla con Mauro le contó sobre sus problemas de salud. Vale destacar que la competidora estuvo asistiendo al médico y la producción le hizo un seguimiento para determinar que tiene. En este escenario, el joven le preguntó cómo estaba con el tema de la medicación.

"Bien, ¿por? No me gustó un par de cosas que me dijo. Pero no tengo que complicarme mentalmente", comentó Furia. Y agregó que no hay nada de que preocuparse. Sin embargo, desde la producción están atentos a la salud de la competidora.