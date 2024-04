Milei confirmó su separación de Fátima Flórez: ¿qué pasó?

sábado, 13 de abril de 2024 00:00

El presidente, Javier Milei, reveló una sorpresiva noticia en la red social X, ex Twitter. Desde Estados Unidos, el presidente confirmó su separación de Fátima Flórez y aseguró que las cosas entre ellos terminaron en buenos términos.

“Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado no ha llevado a vivir separados imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos", remarcó el presidente en la red social.

Posteriormente, sumó que "decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente".

Vale destacar que el presidente se mostró muy bien acompañado, de Fátima en los diferentes actos. Sin embargo, por cuestiones personales decidieron ponerle un punto final a su historia de amor. Ambos decidieron priorizar la amistad ante todo.