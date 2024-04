Melissa: quién es Sezi Süer, Büsra en la ficción

sábado, 13 de abril de 2024 00:00

Las novelas turcas se instalaron en las pantallas chicas de varios países del mundo desde ya hace varios años. Algunas cuentan con una trama cargada de dramatismo mientras otras apuestan a la comedia romántica. Más allá de sus historias, lograron cosechar millones de seguidores y pese a que algunas ya llevan años que salieron al aire por primera vez, siguen generando buenas mediciones de audiencia.

Una de las que logró precisamente ese impacto en el público fue Yesil Vadi'nin Kizi, la tira que hoy se ve por la pantalla de Telefe con el nombre de Melissa. Aquella historia, que entre otros títulos traducidos fue La chica del valle verde, cuenta con la actuación estelar de la joven actriz Beren Gökyildiz en el papel de Melissa. Además la acompaña un importante elenco, muchos de los cuales tuvo su debut en la pantalla gracias a esta ficción.

Una de esas actrices fue Sezi Süer, una hermosa joven que en la novela Melissa interpretó a Büsra. Este personaje es el de una chica muy seductora que se enamoró de Orhan (Özgür Özberk), el malo de la trama. Este hombre está casado y la chica se convierte en su amante pero no en su amada.

Lejos del personaje de Büsra, la actriz Sezi Süer cosecha muchos seguidores y es una de las figuras turcas que fuerte crecimiento. Pero ¿quién es?

Sezi Süer nació el 9 de septiembre, su signo zodiacal es Virgo. Sin embargo, aún no se ha encontrado información sobre su año de nacimiento y cuántos años tiene. Sí se conoce que se graduó en la Universidad de Economía de Izmir. Dueña de un gran talento, fue reconocida por una amplia audiencia gracias precisamente a la novela Melissa.

Sin embargo, su presencia escénica la trae desde mucho antes. Le encanta viajar y descubrir nuevos lugares. Anteriormente apareció en la película Toth When I Awoke. Uno de sus logros lo alcanzó en la película Everything Gets on My Nerve. En su cuenta de Instagram, cuenta con alrededor de 3 mil seguidores por donde muestra sus distintos trabajos no sólo en la pantalla televisiva sino también en los teatros.