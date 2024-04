“Me diagnosticaron depresión”, la confesión de Tini Stoessel

sábado, 13 de abril de 2024 15:25

“Me diagnosticaron depresión”. Con esas palabras, Tini Stoessel confesó que no está transitando un buen momento de salud mental. Las palabras llegaron después de que difundió su quinto álbum de estudio el cual tituló Un mechón de pelo.

El material se promocionó inicialmente de una forma muy fuerte que abrió el debate en las redes sociales sobre su estado de salud. Es que la cantante eliminó de las redes todos sus posteos y sólo dejó una imagen que la mostraba cortando su cabello con una tijera. Esa escena vino a abrir la puerta de lo que luego expresaría su material: las crisis emocionales que sufrió en el último año y medio.

Tini debió atravesar desde la internación de su papá Alejandro Stoessel hasta el hate que recibió en las redes sociales por su relación con Rodrigo de Paul y la ex de él, Camila Homs.

“Mi pelo siempre fue algo que me representó mucho en mi vida diaria, en mis shows, en mi carrera, en mis videos... Al siempre tenerlo largo, como que yo sentía que me generaba muchísima fuerza y era lo que me representaba mucho. Pero cuando me diagnosticaron depresión, empecé a tener un proceso no solamente interno, sino también a nivel externo", explicó en una entrevista en el canal MTV.

Luego agregó: "Me miraba al espejo y no me encontraba, no me hallaba. Iba y me cambiaba el color de pelo. Y me volví a mirar en el espejo, y seguía, y seguía y seguía ahí. Toda esa búsqueda que estaba teniendo a nivel interior, por así decirlo, y a nivel emocional, se vio reflejada mucho en mi pelo y en lo que soy hoy. En como lo tengo hoy”.

Además destacó: “Y aun así, aunque lo tenga cortito, me siento una mujer completamente distinta para bien, empoderada, que crecí muchísimo, que aprendí muchísimas cosas. Y bueno, por eso el álbum se llama así, Un mechón de pelo”.