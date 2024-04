"La mayor amenaza...": revelaron quién eliminará a Furia de Gran Hermano

sábado, 13 de abril de 2024 18:54

Juliana "Furia" se convirtió en una de las participantes favoritas del "Supremo". La competidora de Gran Hermano (Telefe) logró salir victoriosa de cada una de las galas de eliminación y ahora busca correr con la misma suerte. Vale destacar que este domingo la votación será positiva y hay ansiedad entre los nominados.

La competidora se mostró muy fuerte y afirmó que su único objetivo es poder llegar a la final de GH. De momento, sigue con su meta al pie de la letra, ya que ningún jugador logró dejarla fuera de juego.

Sin embargo, un ex Gran Hermano publicó un sorpresivo mensaje que revelaría el nombre del participante que podría "eliminar" a Furia.

Fue precisamente Cristian U, ganador de GH 2011, el que compartió un mensaje en su cuenta de X, ex Twitter. "Una más y me voy a dormir, porque aquí son las 6 am. Si no toman en serio a VIRGINIA, se convertirá en la mayor amenaza para FURIA en la final", destacó en famoso.

A continuación el mensaje completo