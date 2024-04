Video: Darío enfrentó y retó a Furia ante la atenta mirada de todos los jugadores

viernes, 12 de abril de 2024 20:51

Este viernes, vivieron una jornada a puro diversión en la casa de Gran Hermano (Telefe). Los competidores disfrutaron de una propuesta que involucró juegos, comida y cerveza. Sin embargo, dos jugadores terminaron enfrentados por un particular detalle.

Darío y Juliana "Furia" fueron los encargados de protagonizar el enfrentamiento ante la atenta mirada de Paloma, Coti Romero y Virginia. El hombre le reclamó a Juliana que no estaba cuidando su salud y le dijo que no debía tomar bebidas ya que estaba con medicación. Sin embargo, la polémica jugadora decidió no prestar atención al "reto".

Posteriormente, Virginia le llevó comida para que Furia se alimentara, pero la competidora dejó en claro que ya había comido. En este escenario, todos se mostraron preocupados por la participante.