Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 12 de abril de 2024 00:00

Un secreto está a punto de salir a la luz en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita sus primeros capítulos de la Cuarta Temporada y con esto se van dando importantes cambios que atraparán a la audiencia.

En el capítulo de este viernes, Aybike (Melis Minkari) hablará con Sengül (Fadik Sevin Atasoy) y le contará que Berk (Recep Usta) vio a Ayla (Asli Mavitan Balkas) tirar un teléfono celular con una cartera que en su interior tenía la foto de Elif (Dilara Sümbül) y el documento de la madre de esta chica.

"Los desechos de los ricos siempre son útiles para los pobres. Tal vez ya no los quería, es todo", tratará Sengül de minimizar el hecho a lo que Aybike luego aclarará que eran las pertenencias de la madre biológica de Berk y que ella conservó la foto y el documento que tenía.

"Esto estaba en el bolso. Berk no sabrá que le hizo a su hermana por una fotografía, pero aún así no quisiera que la viera", explicará la chica a lo que Sengül subrayará: "Hiciste bien hija. Eso fue muy inteligente. ¿Hay necesidad de causarle más dolor a Berk después de todo lo que acaba de pasar?. Hiciste lo correcto, Aybike. Será mejor no involucrarnos en esto. Causaría más problemas". Sin embargo la chica tendrá una duda: ¿por qué Ayla tenía esas pertenencias?

Lejos de todo esto, Akif (Celil Nalçakan) decidirá llevar a Mahir (Mark Raymund) a la casa de él para que pase la noche. Esa decisión tomará por sorpresa a Nebahat (Simge Selçuk) que aún sigue muy dolida por la muerte de Doruk (Onur Seyit Yaran).

"Escuche, señora. Yo le dije que no, pero el señor insistió bastante. Solo será una noche", aclarará el chico que no tiene dónde ir. Ante esto Akif señalará: "Eso ya lo veremos después. Por ahora, quédate. No hay ninguna prisa".

Mientras esto ocurre en la casa de Akif, Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) recibirá algo que la llenará de alegría pero también de mucho dolor. Una pequeño baúl con una llave y una carta la conmocionarán en la noche antes de cenar con sus hermanos.

"¡Doruk me lo envió! ¡Esta letra es suya!", lanzará la chica quien luego leerá las líneas que su novio le escribió antes de morir: "Hola, ¿cómo estás, novia hermosa? Sé que vas a preguntarte qué es esto. Ya podrás venir a verme desde cualquier lugar donde te encuentres. La otra mitad de la sorpresa la tengo yo".

Con esto en sus manos, la chica decidirá ir rápido a la casa de Doruk para encontrar esa otra parte que le anunció en el escrito. "Ömer, tengo que ir a su casa. Lo que sea que abra esta llave, estoy segura de que estará ahí", lanzará.