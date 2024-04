¡Qué vergüenza!: el momento en el que Guido Süller perdió un diente en vivo

viernes, 12 de abril de 2024 15:00

Guido Süller protagonizó un desopilante episodio, mientras estaba al aire con su programa de streaming “Patria y Familia”, en el que trabaja en Luzu TV, con un equipo conformado por: Camila Mayan, Lucas Spadafora, Fede Popgold y Ana Espósito.

En pleno programa, Guido se tapó la boca y tuvo que agacharse, entonces Federico, que estaba sentado a su lado, lo vio y, en pleno ataque de risa, afirmó que "se le salieron los dientes a Guido".

"¡Agarralo, agarralo!", le gritaron. Pero el hermano de Silvia Süller optó por pedir un vaso de agua y escupir allí su diente postizo para guardarlo y que no se le perdiera.

a guido suller la vez pasada se le salio el lente de contacto y ahora se le cayo UN DIENTE AJJSJSJAKA Q PROGRAMA MÁS RANDOM #PatriaYFamilia pic.twitter.com/Ju9uS6ekoV — susi (@httpskillah) April 11, 2024

Algo similar le ocurrió en el programa hace unos días cuando se le salió un lente de contacto e hizo estallar de risa a todos sus compañeros.

"Ay, se me salió el lente de contacto. Una de las vergüenzas más grandes de mi vida", dijo Guido.

El video se volvió viral y los seguidores del programa remarcaron que a este ritmo, Guido no llegará entero para el mes que viene. “No puede ser que siempre le pase algo a Guido en vivo jajajajaja”, “Guido no llega a mitad de año si se sigue desarmando jajajajaja” o “Primero el ojo, ahora un diente. No puedo más”, decían algunos de los mensajes en redes sociales.