Melissa: avance del capítulo de este viernes

viernes, 12 de abril de 2024 00:00

La desconfianza, la inseguridad y el amor irán conjugándose en Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadinin Kizil. La novela transita tiempos de cambios, en los que sus protagonistas tendrán que elegir entre el corazón o la razón.

En el capítulo de este viernes, Mahinur (Sezin Bozaci) hablará con Metin (Onur Dikmen) y le confesará que estuvo hablando a solas con Öykü (Ece Gürer). La joven veterinaria había hablado con Mahinur horas antes para decirle lo mal que se sentía por el distanciamiento con Metin y su intención de arreglar los malos entendidos.

"La encontré al salir. ¿De qué hablaron?", señalará Mahinur a su hermano intentando saber qué fue lo que provocó la pelea entre ambos y el distanciamiento. Sin embargo el hombre evitará dar cualquier información y detalle.

Luego, la mujer le confesará a su hermano lo mal que vio a la chica: "Estaba devastada. Lloraba. Se fue corriendo. Algo debió pasar".

Por su parte, la tía Begüm (Asli Saçar) sospechará del esposo de su sobrina, Orhan (Özgür Özberk) y buscará saber qué es lo que esconde. Para ello le pedirá una charla a solas sin la presencia de Azra (Hande Arisoy). "Vamos a la oficina, tú y yo tenemos que hablar", le pedirá.

Sin embargo su sobrina no lo permitirá y querrá saber qué es lo que pasa. "Tía. Aquí es más cómodo, no tiene que subir escaleras. Además, no soy una extraña entre ustedes", le pedirá Azra a lo que Begüm le negará esa posibilidad: "Son asuntos privados entre nosotros".

Más tarde, Azra hablará con Orhan preocupada por la piedra que tiraron a la ventana y la rompieron. Para ella, ese atentado está directamente vinculado a su intención que tiene con la empresa. "Algo más me está preocupando ahora. La relación que tienes con Más Orgánico", comenzará expresando.

Luego preguntrá: ¿no crees que sea eso? Quizás alguien del pueblo se enteró y quiere vengarse. ¿Qué otra razón habría para esto? Es una carta de amenaza. Piénsalo".