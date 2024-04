Habló el esposo de Lizy Tagliani tras las acusaciones de infidelidad a la conductora

viernes, 12 de abril de 2024 00:00

Sebastián Nebot, esposo de Lizy Tagliani, rompió el silencio tras las acusaciones de infidelidad hacia la conductora realizadas por Marcela Tauro. En un video compartido en sus redes sociales junto a su esposa, Nebot dejó en claro su postura frente a los rumores.

En la publicación de Instagram, se muestra a Lizy depilándose el bozo con una linterna, mientras Nebot comenta con humor: “Yo no puedo creer que supuestamente esto me gorreé. No puedo creerlo”. Entre risas, la pareja demuestra su unidad, con Lizy reprochando en tono jocoso la grabación de su momento íntimo y sellando el momento con un beso ante las cámaras.

“Bancándote en todas, siempre sonriendo. Te amo. Siempre a tu lado”, expresó Nebot en el pie de foto, generando una ola de apoyo por parte de sus seguidores, quienes inundaron la publicación con mensajes de solidaridad hacia la pareja.

El matrimonio de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, que se llevó a cabo en marzo del año pasado en una emotiva ceremonia civil, fue celebrado con entusiasmo por familiares y amigos. Lizy, visiblemente emocionada, expresó su felicidad y orgullo por dar ese paso junto a Sebastián, a quien definió como el gran amor de su vida. Por su parte, Nebot dedicó unas palabras llenas de emoción a su esposa, asegurando que ese era el día más importante de su vida.

El amor y la unión entre Lizy Tagliani y Sebastián Nebot quedan evidenciados no solo en su declaración pública frente a los rumores de infidelidad, sino también en el afecto y la complicidad que transmiten en sus redes sociales y en cada momento que comparten juntos.