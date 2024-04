Gran Hermano 2024: a quién salvó el líder y a quién mandó a mandó a placa

viernes, 12 de abril de 2024 00:00

Gran Hermano sorprende programa a programa de la mano de sus jugadores y este jueves no fue la excepción. Esta vez la sorpresa llegó de la mano del líder de la casa, Manzana, quien tomó una determinante decisión que nadie esperaba.

En el rol que le toca transitar, tuvo la posibilidad de salvar a un jugador y de mandar a otro a placa. Si bien las especulaciones estaban puestas en que podría llegar a salvar a Furia como parte del juego, hizo todo lo contrario.

"El último día, ayer y hoy, estuve escuchando y analizando y observando los dichos de mis compañeros que estaban en placa, y nada, en lo que escuché a Juliana decir y hacer campaña por Dancer, por ella misma, por Emanuel, y no lo escuché específicamente hacer campaña por Martín", comenzó expresando Manzana antes de confirmar que precisamente a este compañero sería a quién salvaría de la próxima nominación.

"La realidad es que eso me dio a entender a mí que ella quiere que se vaya, es la realidad, y no hay ningún problema con eso, pero es mi decisión tomar la palabra ahora y decidir que voy a salvar a Martín de la placa y que no tenga la placa", señaló contrariamente a lo que todos pensaban. Es que el pasado miércoles, Manzana nominó a Martín y los espectadores nunca imaginaron que lo fuera a salvar.

Tras esta decisión, luego confirmó a Darío como nominado para el domingo, reemplazando el lugar que dejó libre Martín. "Ésta sí ha sido una decisión que me costó mucho, ha sido puramente estrategia: cabeza, corazón y adaptación. Así que nada, la realidad es que necesito saber qué resultado tiene él en esta placa. También lo mandé justamente porque quiero saber para dónde va él en el juego. Eso quiero saber", finalizó.