Melissa: avance del capítulo de este jueves

jueves, 11 de abril de 2024 00:00

Momentos de cambios, de tristeza pero también de superación se viven en Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadinin Kizi. La novela transita un camino en el que sus protagonistas siguen un camino muy difícil de confluir.

En el capítulo de este jueves, Melissa (Beren Gökyildiz) advertirá que Metin (Onur Dikmen) no está bien anímicamente y tratará de levantarle el ánimo. "¿Tuviste una pelea con la hermana mayor?", preguntará la pequeña mientras comparta el momento de la cena con él y con Mahinur (Sezin Bozaci). Sin embargo, estas palabras molestarán a esta mujer quien sentirá que la menor se está tomando nuevamente atribuciones que no le corresponden.

"Lo siento, me olvidé", reconocerá Melissa quien hace un tiempo ya había tenido problemas en la familia por su entromisión. Sin embargo, Metin le aclarará que no tiene que disculparse por ello. Luego destacará que su problema con Öykü (Ece Gürer) pasa por una cuestión de valorar o no a quien se tiene al lado, algo que la nena lo entenderá cuando sea más grande.

Por otro lado, Öykü se siente mal por lo ocurrido. Mahinur le aclaró que no permitirá que ella le haga daño a su hermano y eso caló hondo en la joven veterinaria. Es que siente que se convirtió en una mentirosa sin querer serlo, pero sólo lo hizo para no perder a Metin.

"Primero dices una mentira, luego dices otra más para apoyar a la anterio. Una mentira más y otra mentira más. Pero ¿quién soy yo, qué me gusta y por qué?", se preguntará la joven quien estuvo viviendo escondida en los engaños hasta ahora que decidió poner un punto final a todo.