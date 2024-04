Una jugadora le llamó por teléfono a un familiar y sorprendió a todos

miércoles, 10 de abril de 2024 12:13

Juliana "Furia" sigue despertando polémica en la casa de Gran Hermano (Telefe) y sorprendió a todos en las redes sociales. Vale destacar que la participante viene de vencer a su "aliada" en una nominación muy ajustada. El lunes, la jugadora eliminó a Catalina y festejó a lo grande.

La competidora dejó en claro que cuenta con el apoyo de sus seguidores fieles y afirmó que se mostraría "más tranquila" en estos últimos días. Sin embargo, Furia se hizo tendencia por usar "un teléfono" en la casa más famosa del país.

La joven "llamó por el teléfono rojo de GH" y dejó un sorpresivo mensaje dedicado a su excompañera, Catalina.

Furia no dudó en imitar un llamado con su hermana Coy, y afirmó que "los votos de esa gente no sirvieron para sacarme. Es impresionante. Es de no creer Coy, entendelo". Y agregó que "bancame un toque más, un toque más. Mandale un beso a Rubi”.