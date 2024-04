Todo por mi hogar: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 10 de abril de 2024 00:00

El dolor y el resentimiento atraviesa a algunos de los personajes de Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela perdió, en el capítulo de este martes, a uno de sus personajes más querido y con esto se vino un fuerte cambio en la trama.

En el episodio que se verá este miércoles, Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) estará quebrada por la muerte de Doruk (Onur Seyit Yaran). Paralelamente, Ömer (Yigit Koçak) transitará el dolor de la traición de Süsen (Lizge Cömert) por saber quién mató a Kadir (Halit Özgür Sari) y nunca haberlo dicho.

"¿Cuánto tiempo estarás enojado?", le preguntará ella cuando lo vea en el pasillo del colegio. A esto él responderá con mucha bronca contenida: "No lo sé, ¿por qué no mejor me dejas en paz?". Süsen intentará persuadirlo y conseguir que él la perdona. Además le preguntará si él ya no la ama.

"No quiero hablar, Süsen, por favor, respétame... no te amo. Creo que nunca te podré perdonar lo que hiciste. ¿Entiendes? No podría estar con alguien que me traicionó de esa manera, ¿te queda claro? Tú me mentiste, a pesar de haberme visto buscando al responsable. Si no has aceptado que lo nuestro ya se terminó, entonces eres una ilusa. Ahora entiendes por qué no te puedo amar. Ojalá lo hagas", señalará él.

Por otro lado, Ömer se mostrará también molesto con sus tíos y primos. Es que considera que ellos sabían todo lo ocurrido y eligieron no hablar, ocultar la información. Por eso cuando Aybike (Melis Minkari) le deje una tarta para comer, él la rechazará. "No queremos nada de ustedes, así que por favor ya no envíen más, ¿quieren?", lanzará Ömer a sus tíos a lo que luego agregará: "Por cierto, mañana me pagarán de la panadería y de algunas clases. Les daré el alquiler como de costumbre".

Ante esto, Orhan (Cüneyt Mete) le pedirá que paguen alquiler y buscará su perdón. Sin embargo Ömer aclarará: "A partir de ahora ustedes ya no son más mi familia". Por su parte, Sengül (Fadik Sevin Atasoy) agregará: "no digas tonterías. Por favor, no exageres. Mira, te lo explicamos. Ya te dijimos hasta el cansancio qué fue lo que pasó. No es justo que nos culpes por la muerte de Kadir, no es nuestra culpa. ¿Tú crees que esto es lo que hubiera querido tu hermano? ¿Que culpes a tu tío por su muerte?".