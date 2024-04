“Me traicionaste”: lo que no se vio del picante cruce entre Agostina y Catalina en Gran Hermano

miércoles, 10 de abril de 2024 00:00

Después de la reciente eliminación de Catalina de Gran Hermano, Agostina no perdió tiempo para confrontar a la médica, desatando una fuerte tensión en el ambiente. Spinelli la acusó de traición y Catalina trató de defenderse con sus argumentos.

El pasado lunes, Gorostidi fue expulsada de la casa más famosa del país por votación del público, tras un intenso enfrentamiento con Furia, lo que tomó por sorpresa a muchos en el reality conducido por Santiago del Moro.

En consecuencia, Catalina se presentó hoy en el set de Gran Hermano para discutir los motivos de su inesperada salida. Durante la discusión, el conductor le dio la oportunidad a Agostina para expresarse, y esta no dudó en señalar a Catalina como traidora.

“Bueno, primero quiero hacerte una pregunta. Tú no fuiste traidora con Furia, pero ¿sí lo fuiste conmigo, verdad?”, estalló Agostina. Catalina intentó explicar la situación: “No, no fue así”.

“Estuviste fuera y viste mi juego. Cuando me dijiste que yo jugaba junto con Licha, sabías muy bien que yo jamás lo haría”, continuó Agostina, mientras su amiga negaba las acusaciones: “Eso lo dijo Juliana”.

“Se vieron muy pocos recortes aquí, así que solo vi a Agos enfrentándose a Furia, no vi todo lo que tú habías vivido”, se justificó Catalina. Luego, expresó su pesar al ver la verdadera pelea entre ambas: “Pobre Agos, me arrepiento mucho”, lamentó.

En ese momento, Santiago interrumpió y explicó por qué Agostina se sintió traicionada: “Cuando tú entras y le ganas, imagina cómo se siente ella”, manifestó el conductor. “Totalmente, me golpeé por querer abrazarla y ella no me abrazó”, concluyó Spinelli.