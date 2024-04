Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes

lunes, 1 de abril de 2024 00:00

Momentos muy fuertes se vivirán en Todo por mi hogar, la novela turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. Esta semana, la Tercera Temporada de la tira llegará a su fin y con esto se dará un fuerte cambio.

En el capítulo de este lunes, Tolga (Berk Ali Çatal) encarará a Yasmin (Eylül Kandemir) después de que ella dijo que la carta de amor que escribió era para él. Ambos se juntarán a tomar un té y en esta ocasión él le hará creer que el sentimiento es recíproco.

"Fue desde la primera vez que te vi llegar al colegio, Yasmin. Estoy diciendo la verdad. Cuando te vi, dije, esta chica es la indicada. Me voy a casar con ella y tendremos varios hijos hermosos. Perdón, pero sí me ilusionaste mucho, Yasmin", le dirá Tolga a Yasmin.

Ante esto, la chica se volverá loca y negará esa posibilidad. "¿Casarme contigo? ¿Tener hijos? ¿De qué hablas, Tolga? ¿Es broma o qué?", señalará Yasmin a lo que Tolga agregará: "Estoy hablando en serio. Piénsalo, ¿por qué no? Podría pasar. Estamos a punto de terminar la preparatoria y de comenzar la universidad, ¿no es así? Puedo hablar con tu papá en cuanto nos graduemos y decirle qué siento por ti".

Todo esto llevará la conversación a un punto límite en el que finalmente Tolga le confesará que no cree en nada que ella lo quiera. "Claro que eso no pasará, princesa. Así que mejor dime por qué le mentiste a todos. Quiero la verdad", lanzará.

Por otro lado, Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) y Doruk (Onur Seyit Yaran) dejarán las peleas y los celos atrás. Ambos conocerán la novia de Emrah, el chico que es fans de Asiye y con esto ya no habrán más problemas que interfieran en la relación. "Le dije a Emrah que tenía problemas contigo. Fue muy comprensivo. Le pedí una disculpa por el comportamiento que tuve. Y ya me perdonó", le contará Doruk a Asiye.

Por otro lado, Ahmet (Kaan Çakir) llamará a Sarp (Atakan Özkaya) preocupado porque no sabe dónde está el arma que tenía en la casa. Sevval (Nihan Büyükagaç) la sacó con el objetivo de herir a Suzan (Ahu Yagtu) pero no lo pudo concretar. "No entiendo qué está pasando, hijo. ¿En dónde está el arma? No pudo haber desaparecido. ¿Seguro de que no la tomaste?", preguntará Ahmet.

Ante esto, Sarp cuidará a su madre y se echará él la culpa. "Papá, mira, te voy a decir en dónde está esa arma. Sí, la tomé, pero la guardé en la guantera del auto. No te lo dije porque sabía que te molestarías. Lo siento, fue una estupidez", señalará.

Ante esto Ahmet se mostrará preocupado porque pudo haber provocado un accidente. Tras la llamada, Sarp hablará con Ömer (Yigit Koçak) y le confesará que no pudo confesarle la verdad a su padre. "No pude. Las cosas ya están mal entre ellos, no lo quise empeorar. Pero pronto lo sabrá. Tu madre seguramente le va a decir", finalizará.