"Te agoto porque soy inteligente": fuerte pelea de Furia con Virginia

lunes, 1 de abril de 2024 13:50

La casa de Gran Hermano tiene cada vez los ánimos más alterados y con esto, el humor de los participantes ya no se tolera entre ellos. Este lunes, una nueva pelea generó malestar entre los participantes, esta vez entre Furia y Virginia, de la que Emmanuel tomó partido.

Todo se dio cuando Juliana se autodefinió como "inteligente" y a Virginia la marcó como "alterada". "Estás como muy alterada, o sea, solo le estoy hablando a Paloma, que va a ser mi compañera, y me parece re cómoda ir con ella. O sea, está con la alteración", lanzó Furia.

Luego agregó: "Te agoto porque soy inteligente. Y otra cosita, te encantaría estar en cámara todo el tiempo, pero lo que pasa es que la protagonista soy yo y te molesta".

Ante estas palabras, Virginia se desligó de estas acotaciones: "no sabés lo que me molesta, Juliana, no sabés... Mirá, vos sos la mejor. Sos la protagonista. Sos la más inteligente". Sin embargo Furia se hacía la sorda mientras se burlaba de esas palabras.

En cuanto pudo, Emmanuel se sumó a las críticas y llamó a Virginia "desubicada, desagradable, maleducada". "Dice mi nombre y te cagas de risa, maleducada. Nadie te faltó el respeto. O mujer grande maleducada", apuntó Emmanuel quien le recriminó por "no hacer un orto" dentro de la casa.

Mirá la discusión completa: