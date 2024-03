Video: Nicolás contó su secreto mejor guardado y sorprendió a sus compañeros

sábado, 9 de marzo de 2024 18:21

Florencia contó que le pidió perdón a Nicolás por "robarle un beso" en la casa más famosa del país, Gran Hermano (Telefe). En una charla con dos de sus compañeros la joven destacó que el participante le reveló un secreto que no contó antes.

La participante destacó que "me contó que salía con una chica y lo re acompañó en el proceso del casting. Le salió invitarla cuando entró y ella no conocía a la familia ni nada". Luego, Florencia subrayó que Nicolás no sabe que sucedió con la relación entre su "amiga" y la familia. Y agregó que "pasa que la piba tiene 29 años y é tiene 21". Esto despertó la sorpresa de todos en la casa más famosa del país.

En la misma línea, Florencia sumó: "yo no sé si podría estar en pareja con alguien de esa edad". De acuerdo a lo que reveló la joven, Nicolás decidió abrir su corazón para contarle su situación sentimental. Sin embargo, la participante decidió compartirlo con Joel y Paloma.