Una sanjuanina llegó al streaming de Telefe y se llevó todas las miradas

sábado, 9 de marzo de 2024

En las últimas horas, una sanjuanina cumplió un importante sueño tras cumplir llegar a una de las productoras más importantes del país. Se trata de Pamela "China" Pettazzi , quien llegó al streaming de Telefe para compartir una experiencia con los ex Gran Hermano (Telefe). La joven protagonizó un importante momento con los conductores de "Fuera de Joda" y dejó un emotivo posteo en su cuenta personal de Instagram.

La sanjuanina cuenta con más de 60 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram y resaltó: "no puedo explicar lo que siento , lo único que puedo decir es que luchen por sus sueño" . Luego, sumó que "le agradezco a Dios por permitirme vivir esta hermosa experiencia, a la gente de @telefe".

Foto: captura Instagram

Posteriormente, detalló que "son personas increíbles desde la persona de seguridad que te habilita el pase , productores, camarógrafos, conductores, maquilladores , vestuaristas , etc. que están pendientes de que estés bien y te sientas absolutamente cómodo/a con una mano en el corazón personas INCREÍBLES". La joven en varias oportunidades, mencionó a su familia y afirmó que la experiencia fue única.

"Siempre me dan ese empujón que pase lo que pase disfrute cada momento el proceso y que todo lo que se desea con el CORAZÓN y con FE se cumple. A ustedes mi comunidad que siempre me apoya me brinda mensajes hermosos. De verdad GRACIAS GRACIAS GRACIAS A TODOS CON EL CORAZÓN SOY MUY FELIZ. NO DEJE DE LLORAR UN SEGUNDO DE LA FELICIDAD QUE SIENTO A CUMPLIR ESTE GRAN SUEÑO", indicó.

Foto: captura Instagram





Por último, detalló: "le dedico esto a las personitas que están en el cielo que sé que están orgullosos de mí, mis angelitos". Cientos de seguidores dejaron sus comentarios apoyando a la sanjuanina en este gran momento.