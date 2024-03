Un excompetidor de GH detalló la estrategia para sacar a Furia de Gran Hermano

viernes, 8 de marzo de 2024 18:30

Con más del 60% de los votos negativos, Lisandro "Licha" se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano (Telefe). El competidor quedó mano a mano con Juliana "Furia" y finalmente la mujer logró demostrar una vez más que es la "favorita" de la teleaudiencia.

Tras su salida, el exparticipante de GH dejó en claro que quiere regresar a la casa más famosa del país para sacar a Juliana. Licha resaltó que tendría la clave para acabar con el juego de Furia. El competidor dejó en claro que notó que era fuerte ya que salió de placa, pero con el correr de las jornadas sintió que se fue "apagando".

“Yo no pedí apoyo, no le pedí a la gente que la vote. Yo tuve un juego mucho más pasivo. Me faltó actitud”, destacó el jugador en una entrevista en Telefe.

El exparticipante subrayó que fue el único que se enfrentó a Juliana y destacó que le faltó creérsela un poco más. Y agregó que una de sus estrategias sería tener más confianza para evitar que la mujer lo desestabilice. "¿Regresará Licha a la casa más famosa del país para cumplir con su plan de sacar a Furia?"