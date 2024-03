Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 8 de marzo de 2024 00:00

Con traición, engaños y mentiras, avanza la Tercera Temporada de Todo por mi hogar (Telefe) cuyo nombre original es Kardeslerim. Orhan (Cüneyt Mete) fue objeto de una trampa y por este motivo será despedido de su trabajo. El plan malvado fue ideado por Sarp (Atakan Özkaya), quien será descubierto por una de sus compañeras.

En el capítulo de este viernes, Orhan buscará hacer justicia tras el confuso hecho que lo dejará expuesto frente a todos en el colegio donde trabaja como portero. Es que Sarp llevará adelante un plan que tiene como objetivo dejar en el "ojo de la tormenta" a la familia de Ömer (Yigit Koçak).

Foto: captura Telefe

El joven festejará que su plan salió a la perfección, pero un sorpresivo detalle lo dejaría al descubierto. Es que mientras hablaba con uno de sus cómplices, no advertirá que una compañera lo estará escuchando y esto le traerá graves consecuencias. La joven le pedirá un celular de última gama a cambio de su silencio.

"Te pueden despedir si quiero. Espero que mantengas el secreto", subrayará Sarp ante la atenta mirada de su cómplice. Luego, una compañera lo sorprenderá y le pedirá explicaciones sobre la conversación que escuchó. "¿Qué estás haciendo aquí?", resaltará el joven, con la preocupación de que su plan quede al descubierto.

Foto: captura Telefe

"Los escuché y me enteré de la farsa que armaste. Tengo la habilidad de prestar atención y ahora que sé lo que hiciste se lo voy a contar a todos. De seguro se van a enojar contigo y yo me voy a divertir", subrayará la joven. Con el objetivo, de sacar beneficio de esto, agregará que "creo que este es el momento donde te chantajeo, ¿qué me ofreces?". El joven se mostrará enojado y le pedirá que revele su precio sin dar vueltas. Luego, destacará: "creo que no estaría mal un teléfono, si me lo das no diré nada. Pero sino tendré que decirles a todos. No me subestimes y no me decepciones".

Sin dudarlo, el joven accederá al pedido de su compañera para evitar que su plan sea descubierto. Y remarcará que este puede ser el comienzo de una alianza entre los dos.

Foto: Telefe

Por otro lado, Orhan seguirá muy golpeado por la manera que fue expuesto en su trabajo. El hombre afirmará que no fue su culpa y tendrá muy en claro que fue una trampa. Ahora deberá buscar quién fue el autor de la trampa que lo dejó como un ladrón frente a todo el colegio.

"Me hicieron quedar como basura, no es justo. No tomé esas Tablet, cómo se atreven a ningunearme de esa forma", remarcará damnificado ante la mirada de su esposa. La mujer buscará tranquilizarlo, pero su marido sumará: "por qué tengo que soportar el daño que hace otra persona. Es fácil lastimar y salirse con la suya, no lo puedo aceptar". Foto: captura Telefe

Posteriormente, Sengül (Fadik Sevin Atasoy) recibirá un llamado que la advertirá sobre un accionar que le traerá consecuencias a su esposo. Es que Orhan fue a pedir explicaciones de por qué le hicieron la trampa y lo dejaron sin trabajo. Rápidamente, sus hijos tomarán rumbo a buscarlo para evitar inconvenientes.