Laurita Fernández contó que le diagnosticaron una dura enfermedad

Laurita Fernández fue reconocida tras desplegar su talento en la pista del Bailando, programa de Marcelo Tinelli. Además, hace un tiempo decidió apostar por la conducción de programas televisivos donde se ganó el cariño de la teleaudiencia. La famosa cuenta con millones de seguidores en su cuenta de Instagram y en las últimas horas sorprendió a todos con sus declaraciones.

La mujer estuvo en un programa (FM Urbana Play) y contó que fue diagnosticada con una dura enfermedad. Todo comenzó cuando decidió ir al médico y le manifestó que tenía dolor de espalda, pero remarcó que esto se podía dar ya que comenzó nuevamente a bailar. Sin embargo, se llevó una sorpresa tras conocer lo que tenía.

"Me hice una resonancia y me dice ‘tenés artrosis’ ¿Cómo artrosis a esta edad?", afirmó Laurita. Y agregó que esto la sorprendió, ya que era algo que no esperaba. Es por ello que tomó una contundente decisión y aseguró: "un poco por eso también empecé a abrir el espectro a otros rubros”.

Vale destacar que la famosa también protagonizó diversas obras teatrales y contó con el apoyo del público. Laurita dejó en claro que cuenta con un gran talento que le permite brillar en cada uno de los papeles que le tocan protagonizar.