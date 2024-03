"Se podrían llevar bien": Bautista cree en un acercamiento entre Furia y Sabrina

jueves, 7 de marzo de 2024 15:55

Juliana "Furia" Scaglione y Sabrina Cortez siguen enfrentadas en "Gran Hermano" (Telefe) y Bautista Mascia cree que ambas podrían acercar posiciones.

Sabri entra y es el estereotipo de Barbie, entró toda montada, ganó la prueba del líder y le agarraron bronca enseguida. ¡Nada que ver!", le dijo a Manzana, que reconoció que "desde el primer día empezó el quilombo. Es la verdadera historia y hasta el día de hoy".

Para Bauti, "la bronca que se tienen con Juliana es terrible. ¡Es muy loco! Las personas tienen sus cosa buenas y malas. Es increíble cómo hay gente que no congenia y gente que sí. Digo esto porque Sabri para mí es una fenómena y me encanta su personalidad, Y Furia tiene cosas muy piolas y bueno, después cada una tiene su parte negativa".

BAUTISTA ANALIZA LA RIVALIDAD ENTRE SABRINA Y FURIA



"Sabri para mi es una fenómena y me encanta su personalidad, Furia tiene cosas piolas y bueno después cada una tiene su parte negativa pero me da gracia que en realidad se podrían llevar bien"#GranHermano pic.twitter.com/e7P4vXPaa4 — TRONK (@TronkOficial) March 7, 2024

Y anticipó algo que cree: "pero me da gracia que en realidad se podrían llevar bien... afuera quizás acá no. Me parece muy loco el experimento social".

¿Será?