Todo por mi hogar: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 6 de marzo de 2024 00:00

Intensa y atrapante, con enredos que mantendrán a la audiencia muy expectante. Así avanza Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita momentos en los que un secreto late de manera amenazante.

En el capítulo que se verá este miércoles por Telefe, Suzan (Ahu Yagtu) no soportará ver a Akif (Celil Nalçakan) bailando con Nebahat (Simge Selçuk) como si nunca hubiera habido entre ellos una separación. Este malestar será advertido por Ahmet (Kaan Çakir) quien creerá que lo que le pasa a ella son celos.

"Oye, ¿estás bien? Es que te ves algo molesta", le preguntará él y ella se mostrará desentendida pero también confesará que está "enojada": "estoy enojada conmigo porque no puedo creer que haya podido confiar en aquel. Estoy muy sorprendida de lo estúpida que fui. Me resulta increíble".

Por otro lado, Sarp (Atakan Özkaya) verá que su padre volvió a incorporar al trabajo de portero a Orhan (Cüneyt Mete) y le recriminará por qué lo hizo, si él le pidió que lo despidiera. "Solo te pedí que me hicieras un pequeño favor, papá", le dirá enojado Sarp. Al escucharlo, Ahmet tratará de hacerle entender que fue un error haberlo sacado.

"Ese hombre es tío de Ömer (Yigit Koçak). Ya me dijo que no te hizo nada. Creo que quieres que lo eche porque odias a tu hermano", le dirá Ahmet a su hijo pero al escucharlo, Sarp sentirá que su padre le da más valor a la palabra de otro a la de él. "Eso no es importante, Sarp. Se trata de no hacer crecer el problema, ¿de acuerdo?. Deja al pobre hombre en paz", le pedirá.

Sin embargo, estas palabras serán entendidas por Sarp como una marcada preferencia de su padre hacia aquel joven y no hacia él. "Ya entendí en cuál de tus hijos confías... Otra vez me dejas en ridículo, papá. Haz lo que quieras", le dirá enojado y se irá.