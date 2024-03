"Me enseñaste a vivir el momento": Maru Botana habló de Facundo, su hijo que cumpliría 16 años

miércoles, 6 de marzo de 2024 16:11

Maru Botana, conmovida, recordó a su hijo Facundo que cumpliría 16 años. Falleció cuando era bebé y la conductora y chef escribió un posteo en Instagram y después, conectó con un sacerdote que celebró una misa. Más allá de dedicarla a su hijo, también sus seguidores pudieron unirse.

"Hoy cumplirías 16 años y estarías acá pensando en como festejar. Qué loco cuando me pongo a pensar que muchas cosas hubieran sido distintas. Como me enseñaste a vivir el momento y a disfrutar las cosas de la vida, hasta la más pequeña, hasta la que quizás me cuesta más", escribió.

"Miro atrás y ese camino que me parecía complicadísimo, donde la mochila con piedras era imposible de levantar, se me alivianó, no sé como ni de donde saqué las fuerzas para seguir, pero creo que las fuerzas del cielo y el amor de todos, gente que vivió ese momento conmigo, personas hermosas que hoy me ven y se emocionan. Muchas mujeres que comparten el mismo dolor sin importar el cómo ni la edad. Mujeres que al igual que yo hoy sienten que les cortaron un brazo. Y hay que seguir! Es durísimo el camino y hasta a veces muy oscuro porque la muerte de un hijo no tiene explicación", reflexionó.

Maru confesó: "Los hijos son todo, son tuyos, son tu amor, y das todo por ellos, no es fácil ser mamá pero que la vida te los saque de repente es un dolor tan grande e inimaginable que es imposible de superar. Por eso también es difícil entender y quizás. en muchas ocaciones nos sentimos responsables de esa pérdida".

Y cerró: "Por eso hoy después de 16 años y con una familia de la que no puedo estar más feliz y orgullosa, que amo infinito, pensé que la más linda forma de celebrar tu cumple, Facu es con una misa compartida con mi amiguito que tanto quiero y que es tan lo mas?? @gordo.verde . Los espero para compartir con paz y mucho amor a nuestros ángeles".

"Comparto mi sentimientos con ustedes y me hacen sentir mas cerca de Facu, graciasss infinitas por darme tanto!", posteó Maru.