A Darío Barassi le dijeron "Pasapalabra" y se sacó: "sentí dardos en el corazón"

miércoles, 6 de marzo de 2024 15:53

Darío Barassi compartió un divertido video con sus seguidores de Instagram con una situación que lo descolocó. El conductor de "Ahora Caigo" (ElTrece) dijo que tuvo que llamar a su psicóloga y hacer terapia telefónica y contó por qué.

"Acabo de terminar de hacer terapia en el auto. Le dije a mi psicóloga le puse: "tengo una emergencia". Ayer estábamos grabando el juego final y una chica que estaba jugando descomunalmente bien, pasó un enunciado y...", describió, entre serio y preocupado, con lentes de sol e imagen en blanco y negro.

El problema fue que la participante en cuestión: "No dijo "Paso, dijo "Pasapalabra"... En ese momento, sentí dardos que me pinchaban el corazón, una cachetada de alguna autoridad. Pasapalabra... podría haber dicha palabra. Pasapalabra... Me pasé una hora hablando del suceso Pasapalabra y la nuez de Iván de Pineda", dijo haciendo gestos de indignación.

El posteo alcanzó rápidamente las 10 mil reacciones y sus fans salieron a bancarlo al sanjuanino... y también a Iván de Pineda. Mirá el video.