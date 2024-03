Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes 5 de marzo

martes, 5 de marzo de 2024 00:00

La mentira, el engaño, el dolor y la maldad se entrecruzarán esta semana en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela avanza en el último tramo de la Tercera Temporada y con ésta se van dando situaciones que van poniendo a todos al límite.

En el capítulo que se verá este martes en Telefe, Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) no resistirá su tristeza y será contenido por su padre. En la puerta del colegio. Orhan (Cüneyt Mete) querrá saber cómo le fue con Süsen (Lizge Cömert) y el chico no podrá aguantar las lágrimas. "Hablé con ella y le afectó lo que le dije. Lloró mucho y después ella... pidió disculpas", le contará a su padre.

Luego el hombre le confesará que siente que Süsen "no es una mala persona" y "es claro que no era su intención. Ante estas palabras, Ogulcan reconocerá que "fue un accidente", pero eso no es lo que le molesta, "sino el hecho de que no haya dicho la verdad y que sea una hipócrita".

Finalmente el padre le dará un consejo: "Tienes razón. Al final es muy joven. Y tú también lo eres. Escucha, no lo tomes a mal, pero no es una mala chica. Siempre ha sido un defensor de la justicia. Eso me gusta de ti. Te amo mucho, hijo".

Mientras ambos hablan, Ömer (Yigit Koçak) se acercará para saber dónde se fue su novia, con quien iba a ir al cine. Luego le reprochará a su tío las actitudes que viene teniendo su primo "¿Y qué me dices de él? Se comporta como un patán", lanzará el chico Eren apuntando a Ogulcan.

"No sé por qué de repente comenzó a odiar a mi novia y la trata mal. Y no dice qué tiene", aclarará Ömer a lo que el primo le dirá que no le pasa nada. "No me creas, es tu problema", finalizará cortando relación.