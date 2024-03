"Soy una persona 4x4": Damián, el participante con una fuerte historia en "Gran Hermano"

martes, 5 de marzo de 2024 00:00

Con un estilo propio, Damián César Moya o Damcer es uno de los nuevos participantes de "Gran Hermano" y parte de la gran sorpresa que recibieron los participantes del reality de Telefe. "Vistoso" y alegre, reveló que tiene una historia difícil y el programa podría ayudarlo a mejorar su proyecto de vida.

“Soy de zona oeste, en Buenos Aires, de un barrio muy conocido como Villa Carlos Gardel”, dijo Damián en su presentación en la que resaltó por su look y simpatía.

Reveló que “vivo en un monoblock, que es peligroso y tuve amigos que andan en la delincuencia. Gracias a Dios nunca me fui para ese lado y sí lo hice por el lado del trabajo. Mi sueño de vida es poder salir del barrio y, de alguna manera, salir adelante porque tengo una hermanita chiquita y no quiero que pase por las mismas cosas que yo viví”.

Y ante esto es un verdadero busca vida: fue remisero, repositor, barista, bartender, instructor deportivo y bailarín en boliches, de ahí su apodo.

Damián eligió a un participantes para salir uD83DuDE2E ¿También lo elegirá para jugar? Mirá #GranHermano ahora por https://t.co/Ppl6ji2TwC pic.twitter.com/Ql4kPCr36H — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 5, 2024

"Voy a usar todas las armas y no me voy a sentir mal por eso. Me considero una persona 4x4 porque me adapto a cualquier terreno y circunstancia", resaltó.