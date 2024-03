"Soy bastante personaje": Paloma, la "chica misterio" que entró a "Gran Hermano"

martes, 5 de marzo de 2024 00:00

"Gran Hermano", el reality de Telefe sumó más picante a su juego al sorprender a los participantes con nuevos hermanitos. No fue uno sino 5 que se sumaron a las eliminadas Denisse y Sabrina que también reingresaron.

Una de las nuevas apuestas del programa es Paloma Méndez. Dijo que le encanta la limpieza y argumentó que tiene mucho carácter pero no le gusta pelear. Además, señaló que tiene un rasgo cuando menos intrigante: “Soy bastante personaje y a veces la gente me pregunta si soy o me hago", dijo la chica de Martínez (Buenos Aires) en su presentación.

Sobre sus actividades, dijo que estudió Fotografía y Acompañamiento terapéutico, pero ninguna la terminó porque sintió que no la atrapaban.

“Soy graciosa, divertida y… me olvidé”, resaltó la joven que dijo que ama que los hombres tengan detalles con ella. ¿Conquistará a alguien en la Casa?