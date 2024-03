"No me gusta bañarme": Florencia, la "defensora del polaco" que llegó a "Gran Hermano"

martes, 5 de marzo de 2024 00:12

"No me gusta bañarme, me lavo un poco los sobacos". Con esa definición, Florencia Regidor marcó su presentación para ingresar a "Gran Hermano". Fue la última participante del nutrido grupo que ingresó este lunes revolucionar la casa que tendrá nuevos desafíos en el juego.

La joven de Temperley agregó sobre su higiene personal que "me hago el baño polaco pero no me lavo el pelo. ¿Está mal?". ¿Qué dirán los hermanitos cuando les cuente?. En tanto, avanzó en su descripción apostando a que convivir con ella será sencillo.

La última en entrar fue Florencia y así lo vivieron @morajabor y @toritavillar ¿Qué pasó en la casa? uD83DuDC49 Ahora #GranHermano por https://t.co/VuYVwD6OLk y https://t.co/ICQkwI79dA pic.twitter.com/WlJYaRmcjL — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 5, 2024

“Soy buena persona, simpática y me suelo llevar bien con la gente, aunque no tanto con las mujeres. Son medio envidiosas y todo el tiempo andan comparando; te dan por atrás o quieren a tu novio. Son así, o bueno, soy así”, confesó. Sobre sus actividades, es estudiante de Relaciones Públicas y trabaja de modelo, venciendo una etapa de su vida en la que tuvo trastornos alimenticios.

"Con actitud todo se puede”, sentenció la joven que cerró una noche intensa para los participantes de GH que tienen mucha información que procesar.