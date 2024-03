Melissa: avance del capítulo de este martes 5 de marzo

martes, 5 de marzo de 2024 00:00

Una trama y un dolor que puede tener graves consecuencias. Así avanza Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadinin Kizi. La novela avanza con su protagonista enfrentándose a una tristeza que nunca imaginó: la desconfianza de quienes ella creía su familia.

En el capítulo que se verá este martes, Melissa (Beren Gökyildiz) será increpada por Mahinur (Sezin Bozaci) quien cree que ella le robó un broche muy valioso para ella. La nena se lo había probado el día anterior pero nunca decidió dejárselo sin permiso y lo devolvió a su lugar. Sin embargo, la duda está puesta en ella.

"¿Cómo pomo pudiste hacerme esto?", le pedirá explicaciones Mahinur a lo que Melissa aclarará: "no fui yo". Sin embargo la mujer no le creerá: "entonces dime dónde está el broche". Pero las palabras más duras las dirá al final: "No quiero vivir en el mismo techo con una mentirosa y una ladrona".

Al ver toda esta situación que se generó entorno al broche, que develó mucha desconfianza hacia su persona, Melissa tomará una importante decisión: irse de la casa. La nena armará su bolso y se irá no sin antes dejarle una nota a Mahinur: "yo no tomé el broche". Esto generará un desconcierto total en la mujer pero también una tristeza que la llevará a que su corazón confronte con sus pensamientos.

El lugar que elegirá Melissa es la estación de trenes. Allí estará convencida que quiere irse lejos de todos pero los peligros aparecerán. Es que al verla sola en la estación, un hombre se acercará a ella con malas intenciones. ¿Qué pasará?, ¿logrará escapar?, ¿será rescatada por alguien?