"Furia... ¿por qué no?": Mauro, el "egocéntrico" nuevo participante de "Gran Hermano"

martes, 5 de marzo de 2024 00:00

Tras la salida de Licha y Agostina, el juego de "Gran Hermano" (Telefe) cambió al sumar a nuevos jugadores. Uno de ellos, se presentó como egocéntrico y competitivo y ya se animó a confesar que podría tener un romance con Juliana "Furia", la "imbatible" de la casa.

Se trata de Mauro D'Alessio que confesó ser "un amante de las fiestas electrónicas" y viene del barrio porteño de Villa Urquiza y es gerente de marketing en una empresa de calzado.

“Soy un tipo romántico al que le gustan los planos de película yanqui, pero increíblemente nunca tuve novia. Ojalá me pueda enamorar”, dijo. No obstante, se definió como egocéntrico sobre el cuidado de su físico. "No me considero el típico tincho, pero la gente considera que soy el tincho modelo por las minas, el gimnasio, salir y todo lo que hago yo” , se presentó el exjugador de rugby.

Así reaccionaban las chicas a Mauro. uD83DuDE02uD83DuDC40



"Quiero ser líder y ganar", sentenció antes de entrar en la casa más famosa y revolucionar todo. "Furia... ¿por qué no?", le dijo a Santiago del Moro antes de entrar a la casa y confesó que su debilidad "son las rubias".