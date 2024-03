Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes

lunes, 4 de marzo de 2024 00:00

Un secreto quema y podría salir a la luz en cualquier momento frente a la persona menos indicada. Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim, avanza a paso firme con situaciones que atraparán a la audiencia pero también llenarán de dramatismo.

En el capítulo que se verá este lunes, Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) no puede ocultar su rechazo sobre Süsen (Lizge Cömert) tras descubrir que por culpa de ella murió Leyla (Nazli Çetin). Por eso cuando escuche a Ömer (Onur Seyit Yaran) y Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) hablando bien de aquella, decidirá levantarse de la mesa e ingresar a la casa.

Con los ojos llenos de lágrimas recordará cómo fue aquel día de la tragedia y las palabras que en su momento dijo Sarp (Atakan Özkaya) a Tolga (Berk Ali Çatal) cuando este último quiso saber cómo cayó de las escaleras su hermana. "Estaba en el baño, lavando mis manos. No sé nada. Süsen tampoco. Se distrajo y se cayó por las escaleras. Qué lástima que no hubiera algún testigo. Eso habría ayudado bastante. Lo siento", expresó Sarp en aquel entonces y ahora vendrá a la memoria de Ogulcan.

A partir de esto, el chico Eren deducirá que Sarp lo sabía todo: "También lo sabía y decidió defender a Süsen. Por eso se hicieron tan cercanos. Ahora entiendo todo".

Más tarde, Orhan (Cüneyt Mete) verá a su hijo preocupado y querrá saber qué le pasa. La sorpresa llegará cuando el joven revele el secreto. "Papá, me enteré de algo horrible. No sé qué hacer. Es difícil para mí decidir cómo actuar ahora. Porque no es que Süsen me importe mucho, pero Tolga acaba de empezar una nueva vida", comenzará relatando.

Luego agregará: "¿Recuerdas a Leila, su hermana? Cayó por las escaleras. Y murió. Süsen estaba ahí. Comenzaron a discutir por algo, forcejearon y luego...". Mientras el chico le cuenta a su padre, Sengül (Fadik Sevin Atasoy) escucha la conversación y no podrá entender cómo es que su hijo está al tanto de todo lo ocurrido.