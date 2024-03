"Que hermosa mañana": así reaccionaron los "hermanitos" tras la salida de Agostina de Gran Hermano

lunes, 4 de marzo de 2024 11:26

Una gran sorpresa se generó en la noche de este domingo en Gran Hermano, cuando tras la eliminación de Lisandro por el voto de la gente, Agostina decidió abandonar la casa por voluntad propia. La chica policía anunció en vivo que se quería ir porque le tenía mucho miedo a Furia, quien horas antes la había amenazado de muerte.

"Me voy, me voy. No quiero vivir con alguien que me amenazó de muerte", fueron las primeras palabras que dijo Agostina. Luego, Santiago del Moro le pidió reflexionar sobre la decisión y si bien tuvo un mano a mano en el Confesionario para tratar de convencerla, la decisión ya estaba tomada y era irreversible.

AGOSTINA tomó una decisión y PIDIO ABANDONAR el juego tras sentirse amenazada por Juliana.



Si sos víctima de violencia de género comunicate las 24 horas, todos los días a la línea 144





"Yo no te quiero convencer de nada. Si vos te querés ir, como les decía recién, vos y cualquiera que se quiera ir, se puede ir. Sabés que una vez que te vas, y más si vos abandonás el juego, no podés volver", le aclaró Santiago antes de despedirla y anunciarle que no saldría por la puerta grande como todos los jugadores.

Tras esto, y con la valija ya armada, Agostina abandonó la casa alrededor de las 2 de la mañana y fue trasladada al hotel. Dejó la casa cuando cortaron la transmisión con lo cual los seguidores del reality que estaban viendo todo por DirecTV, no pudieron ver su salida. Algunos trascendidos en las redes sociales, dan cuenta que cuando se fue, "revoleó" el reno de Furia.

CONFIRMADO, AGOSTINA ABANDONÓ LA CASA DE GH



en este momento se encuentra en el hotel, dejó la casa cuando cortaron la transmisión a las 2am de la madrugada

y supuestamente agos revoleó el reno de furia



CHAU LISANDRO Y AGOSTINA, NO SOPORTARON CARIÑOO

"Se fueron dos. Licha y Agos se fueron así 'pumba' de una", expresó Nico sobre la salida de ambos jugadores. Esta mañana, Furia con Catalina, Isabel, Joel y Emmanuel salieron al patio para festejar que no estaban Agostina y Licha. A los gritos usaron una tradicional frase de Guillermo Francella: "Que hermosa mañana verdad?". Luego Catalina gritó: "2 a 0" y agradecieron al público por haberlos sacado.

Oficialmente Agostina se meo los pantalones y se fue

Furia destacó que no estaban en ningún rincón de la casa y con esto se atribuyeron el triunfo de haber "barrido" a los dos en una misma gala. Zoe también se refirió a la salida de Agostina destacando que le dejó una pasta dental cuando se fue.