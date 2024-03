"No entiendo cómo pasó": Rodolfo Barili habló de una "adopción inesperada" en su familia

lunes, 4 de marzo de 2024 17:02

Rodolfo Barili contó a fines de febrero acerca de un gran cambio en su familia ya que sumó a un nuevo integrante. Se trata de Lío, un chihuahua que le regaló a su esposa Lara Piro para su cumpleaños. Pero "pasaron cosas", según él mimo contó en Instagram.

Es que destacó el conductor de Telefe Noticias que "hay cosas que se aprenden cuando te regalan un chihuahua" y tienen que ver con la convivencia. Son cachorros que sienten mucho la ausencia de sus dueños y son "humano dependientes". Eso los llevó a tomar a decisión de... sumar un nuevo perrito.

Así llegó Lupe, la hermanita de Lío, que se sumó a la familia Barili y es una ternura total. "Aún no entiendo cómo pasó, pero Lío ya no está solo. Llegó Lupe a casa, su hermana. Gracias Jorge y Juan por vuestra enorme generosidad. No hay forma de agradecer tamaño regalo ni de explicar la alegría de Lío, ahora que está acompañado. Solo lo que aman a los animales lo explica. Gracias eternas. #AhoraSomosSiete", escribió Rody.

¡Puro amor!

Sorpresa, sorpresa

Lara fue citada por amigas en un paseo comercial y la saludaron por su cumpleaños.Fue entonces cuando le piden que abra una mochila, la abogada las mira desconcertadas. "¿Un regalo? Me lo podrían haber dado el sábado", dice, sin imaginar lo que se venía. Tras abrirla, asomó un pequeño cachorro.

"¿Sabe Rodolfo?", pregunta shockeada con el pequeñito en manos. Ante la respuesta afirmativa, lo abraza y se lo presenta a Lao, su hijo. Barili agradeció la complicidad de las amigas y le dio la bienvenida al nuevo integrante.

"Y un día, fuimos 6 (sumando a sus dos hijos y a Lao)… Gracias Vicky, Gaby, Gus y Martin por tamaña sorpresa. Gracias! Bienvenido Lío a casa!", escribió, revelando el nombre del perrito. En su anterior posteo, había saludado a Lara por su cumpleaños. "Feliz cumple amor de mi vida! Que seas todo lo feliz que mereces! Gracias por el amor que nos das a todos quienes te rodeamos! Te amo inconmensurablemente".