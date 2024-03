Entre gritos y llantos, Agostina decidió abandonar la casa de Gran Hermano

lunes, 4 de marzo de 2024 00:16

Momentos de mucha tensión, se vivieron en la noche de este domingo en Gran Hermano tras conocerse que quien debía abandonar la casa era Lisandro y no Juliana. El jugador consiguió el 61,6% de los votos del público y no le alcanzó para derrotar a Furia, que sacó poco más de 38%.

Tras conocerse esta noticia, de boca de Santiago del Moro, Agostina no dudó un minuto y decidió abandonar por propia voluntad el reality. "Me voy, me voy. No quiero vivir con alguien que me amenazó de muerte", apuntó la chica policía en una situación que la puso al borde de las lágrimas.

Tras esta decisión, Santiago le pidió que fuera al confesionario para hablar solo con ella y despedir a Licha como correspondía. En esta ocasión, Agostina no pudo contener las lágrimas y con un estado alto de nervios confirmó que su decisión es indeclinable.

"Yo no te quiero convencer de nada. Si vos te querés ir, como les decía recién, vos y cualquiera que se quiera ir, se puede ir. Sabés que una vez que te vas, y más si vos abandonás el juego, no podés volver. Me gustaría que lo pensaras por lo menos hasta mañana", le dijo Santiago del Moro.

Sin embargo, ella fue contundente: "Tengo miedo, Santy, de quedarme. Tengo miedo de que esta mina haga algo. Como le dije a Gran Hermano ayer, yo no puedo ir a dormir a mi pieza, tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si me clava un cuchillo. Me dijo, te voy a matar. ¿Y vos sabés la cantidad de homicidios, femicidios que existen después de una amenaza?. ¿Lo sabés? Las leyes acá se están muy mal. O sea, tienen que haber treinta amenazas para que hagan algo".

Al escucharla, Santiago aclaró que está todo controlado: "Este canal se ve con muchas cámaras las 24 horas. Por eso vemos el comportamiento de todos los jugadores. Cuando tienen que ser sancionados, son sancionados, les llaman la atención, los van conteniendo también. Yo creo que si a vos el juego te hace mal o te sentís amenazada, no tenés que estar en él. Yo no te quiero ver así".

Lejos de convencerla, Agostina volvió a asegurar que se quería ir y no le importaba que no fuera por la puerta grande como minutos antes lo hizo Lisandro o sus otros compañeros. "A mí no me gustaría que vos te vayas después de todo lo que hiciste, que te vayas por la puerta chica. Vos no te lo merecés", aclaró Santiago quien aceptó luego la decisión de la jugadora y le pidió que hablara con el psicólogo antes de abandonar la casa.