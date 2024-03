Se conoció un escándalo sexual que hubo en la etapa de grabación de la novela Melissa

domingo, 31 de marzo de 2024 00:00

La novela es todo un éxito no sólo en Argentina sino en cada país que se emite. Melissa, cuyo nombre original es Yesil Vadi'nin Kizi (o su traducción al inglés Green Valley's Girl), cuenta la historia de una nena que salió de un orfanato, a la casa de unos adoptantes que la maltrataron. Sin embargo consiguió la protección en una dulce familia.

La protagonista de la tira está dada por Beren Gökyildiz en la piel del personaje de la pequeña Melissa. Entorno a ella hay un gran elenco de actores de todas las edades pero también un gran equipo de producción. Una de las actrices que formó parte de todo este staff fue Ece Ercan quien interpretó a Besime.

El personaje de Besime es quien, en la ficción, ejerció mucha violencia contra la nena Melissa e incluso enloqueció tras ser cómplice de un crimen. Pero lejos de aquel papel, su actriz transitó un muy difícil momento en la realidad.

Es que Ece Ercan vivió una situación de acoso sexual que fue escalando de niveles hasta llegar a un abuso que desencadenó una denuncia judicial. El acusado fue el director de fotografía, Baybars Tekin, de la novela Melissa.

El hecho denunciado ocurrió en el 2022 y se dio todo un proceso legal a partir del 27 de junio de aquel año. La actriz defendió a uñas y dientes su denuncia acompañada con todo el respaldo del Sindicato de Actores de Turquía. La demanda por agresión sexual tuvo su curso hasta diciembre del 2023 que finalmente la Justicia se expresó.

La 25ª Sala Penal del Tribunal Regional de Justicia de Estambul sentenció al hombre a 2 años de prisión por el delito de “Agresión Sexual por Crecimiento”. Ahora hay otra denuncia en curso que es por "mensajes sexualmente explícitos enviados por Tekin" a Ercan a través de las redes sociales.

Hace unos días la actriz decidió expresar lo que vivió a través de su cuenta en Instagram y agradeció a todos los que la apoyaron. A continuación el texto completo de ese posteo:

Gracias a #8martdünyaemekçikadinlargünü quería compartir fotos de mi vida laboral. ¡Oye no, no trabajo en una cancha! Soy actriz y me he visto obligada a trabajar en los Tribunales durante un tiempo como resultado del acoso y una simple agresión sexual por parte de un colega. Las personas que ven en estas fotos no son mis compañeras que me apoyaron; las conocí a todas en los días en que se tomaron esas fotos, para apoyar la causa y, al igual que yo, para levantar la voz para que otras mujeres no sean victimizadas!

Uno de los hechos más importantes para mí en el 2023 fue que el director de cine Baybars Tekin, quien fue mi colega en el set de "Green Valley's Girl", fue condenado a 2 años de prisión después de mi informe criminal. El 24.05.2022 fui agredida sexualmente en un lugar donde estábamos en equipo por el cumpleaños de nuestra directora. Antes de esto, estuve expuesta a palabras y mensajes de impulso sexual en Instagram mientras trabajaba en el set, y presenté una denuncia criminal en la etapa en que esta situación llegó al alcance de la violación de mi inmunidad. (otra demanda por mensajes sigue en curso).

Evitando responsabilidad bajo el pretexto de "el incidente tuvo lugar off-set, no podemos procesar"; la mayoría de mis colegas tienen la cabeza en la arena, y mucho menos tomaron una actitud, como si algunos de mis amigos, los mensajes de mi amigo están casi apoyando este crimen con él desde las redes sociales. En este ambiente de falta de respuesta e impunidad compartida por "historias", lo que más me entristece es que dos meses antes de que comience la corte, otra hermana mía, que trabajaba en el set, también fue victimizada por la misma persona. No puedo dejar de agradecer a @susmabitsin @onceavukatgrubu @sinematvsendikasi, y @oyuncusendika plataformas suficientes para dar prioridad a la presencia de las mujeres en la vida empresarial y nunca dudaron en apoyarme durante el proceso, ¡estaban a mi lado cada momento, hombro a hombro conmigo! ¡He conocido a gente genial durante este proceso!



¡Querida hermana, no estás sola! ¡No te calles, para! Deseo los días en que las mujeres no sean acosadas ni acosadas en su vida de negocios...