"¿Quién se comió el queso?: Virginia y Chino se enfrentaron fuertemente en Gran Hermano

domingo, 31 de marzo de 2024 12:55

Una nueva discusión mantuvo la máxima tensión en la casa de Gran Hermano (Telefe). Virginia y el Chino se enfrentaron en la cocina a partir de la "desaparición" del queso. Los jugadores lanzaron dardos con respecto a comer en la casa de forma descontrolada y sin medir las consecuencias de sus acciones en el resto de los compañeros.

"No señalé a nadie. ¿Señalé a los que se comieron el queso? Los que se comieron el queso. Vos sabés quiénes son los 5 que estaban acá", lanzó Virginia a lo que Chino respondió sin vueltas: "No fuimos solo 5, simplemente. Entre 5 no te comes tanto queso, o sea".

"Sí, se lo comen tranquilamente. De todos modos, bueno, si fueron más de 5, fueron más de 5. Está bien, Chino, ¿sabés qué? Ustedes son perfectos. No somos perfectos. Y nunca cometen un error, y lo peor que tienen es no admitirlo. Porque cuando uno se manda a una", expresó Virginia.

Ante esto, el Chino le explicó que ayer hicieron pizza y quedaba más queso. "Y de ayer a hoy, ¿quién se comió el queso?", preguntó a lo que Furia intentó poner paños de agua fría y explicó que "tal vez alguien se lo comió en el desayuno y no pasa nada".

Luego Virginia expresó sin interrupción: "Yo pizza no comí, yo arroz no comí, digo... Me guardaron dos pedacitos así que no tenían nada de queso. Entonces digo, yo no me quejo de eso, no me importa quién se comió. Lo que me importa es que hoy estuvimos hablando de la comida. Hay una situación caótica hasta el lunes. Y 5, 6, 7, no sé, pocas personas, menos de la mitad de la casa, se comieron, dicho por vos, el 60% del queso. Queso, que si hubiésemos hablado entre todos, estaba bueno para alivianar una comida que puede ser una cagada. Nada más. Yo cuando digo ustedes, dije ustedes, no los estoy señalando a ustedes tres. No, para nada. Después me dirigí a Nico y a vos porque eran los que estaban hablando. ¿De qué se van a quejar? Si siempre comen mejor que el resto. Porque el resto no tiene problema en que coman mejor. Pero en una situación de emergencia es una actitud fea. Nada más. Y ya sé que por esto me van a cagar votando. Votenmeme, me voy a la mierda, está todo bien. Pero está todo bien. No pasa por ahí. No, está todo bien. Yo lo entiendo, pero yo no soy una mina. Ya me vengo quedando callada un montón de veces. Porque hubo un montón de estas actitudes chotas. Por ahí no solo de ustedes. Bueno, fantástico. Hoy era una situación muy extrema y que me pareció horrible el gesto. Nada más".