Gran Hermano: Furia mandó a Mauro a la "c... de tu madre"

domingo, 31 de marzo de 2024 09:24

Desde que ingresó a la casa de Gran Hermano supo que Furia era el personaje fuerte al que tenía que unirse. Su estrategia fue acercarse a ella y jugar como pareja sin embargo hay condiciones que él no está dispuesto a hacer.

Este sábado en la noche Mauro habló con Juliana y le aclaró que no quiere ir al choque ni pelear con sus compañeros porque su meta es otra. En un momento que compartieron en el sillón, donde él se mostró muy cabisbajo y ella trató de consolarlo, él le marcó los límites.

"Hay cosas que no entiendo", comenzó expresando para luego agregar: "para mi siempre vas a ser una gran persona pero eso de pincharme o putearme para que discuta o entre, me parece que no va".

Ante estas palabras, y haciéndole cariños en el rostro, Furia aclaró: "No soy Catalina y no dije eso. Dejá de mentir". Luego él prosiguió: "no, no miento. Sólo escucho, no más... No voy a cambiar nunca mi manera de pensar".

Si bien Furia insistió en que él la había malinterpretado, Mauro insistió que actúa por lo que ve y no por lo que le dicen. "No te hice nada, no me jodas", agregó Juliana y él recordó cuando en la noche previa le dijo "gil".

Finalmente, Furia se mostró molesta por el reproche. "¿Por qué te tomas todo tan a pecho", apuntó para finalmente dejarlo solo: "cuando se te pase, avisame. Sino, andá a al c... de tu madre".