Todo mal con Furia: Catalina busca a Manzana, Zoe y Joel como aliados en Gran Hermano

sábado, 30 de marzo de 2024 14:50

Si algo tiene Gran Hermano 2023 es un constante cambio de los escenarios del juego de la mano de un personaje que concentra toda la atención: Furia. Tras el paso esta semana de Alfa por el reality, las estrategias cambiaron y Juliana tuvo un par de cruces con Catalina.

Ahora parece que ambas están peleadas y eso va movilizando a los demás jugadores para sumarse a uno u otro bando. En esta nueva etapa de GH, Catalina parece querer acercarse a Zoe, a quien por mucho tiempo llamó "caracol".

"Me re acordé de algo. Cuando yo llegué acá, me dijo 'yo se que vos la querés mucho' pero es un caracol que hay que sacar. Me había olvidado de eso. Que falluta que es", expresó Catalina.

me parece bajisimo que se ponga a ventilar todo lo que furia alguna vez le dijo en confianza. con razón quiere laburar en chimentos ésta ridícula#GranFuriapic.twitter.com/hNq7nSzEqd — mel uD83DuDC10 (@opin0loga) March 30, 2024

Por otro lado, quien aprovechó todo esto para jugar un poco fue Manzana. "Mira creo que el Chino está en el confesionario con Furia", lanzó Big M con una sonrisa en el rostro que no pudo ocultar mientras lanzaba el comentario. Ante esto, Catalina reaccionó de manera contundente: "Que se vayan a la mierda, el chino se va a ir".

El jugador cayó en la mirada de Catalina y él respondió rápido ante la ausencia de grupo que había experiementado en el último tiempo. Es que si bien se había acercado a Virginia, con el tiempo se fueron alejando nuevamente.

Manzana: "Mira creo que el chino está en el confesionario con Furia"

Toxicata: "Que se vayan a la mierda, el chino se va a ir a la mierda" uD83DuDC80uD83DuDC80uD83DuDC80uD83DuDC80uD83DuDC80uD83DuDC80#GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/9pHSuaamfZ — ??·f?u?r?i?o?s?a?* (@vckzzzzzz_) March 30, 2024

Ante este escenario, Catalina decidió sumar a Manzana a sus aliados y como hizo Furia y Martín, decidió ir ella al confesionario con Manzana y Joel. "Después vamos al confesionario. Pero todos. O por lo menos las caras visibles de esta guerra. Vos, yo y Joel. Vamos. Después de la siesta", le indicó.

Otra vez Cata quiere ir al confesionario??uD83DuDCD6. "Todos, o por lo menos las caras visibles de la guerra". Dale Juan, abrile la puerta y seguile indicando que tiene que hacer... jajaja #GranHermano pic.twitter.com/iWBIeqJWi5 — GH FURIOSO uD83DuDD25 (@GH_Furioso) March 30, 2024

En otro video que circuló en la red social X, se ve a Furia lanzando lo que sería una indirecta para alguien que podría llegar a ser Cara. "Que se jodan. ¡Vamos furiosos! Hashtagg 'que la soporten'", se la ve diciendo a su paso por el pasillo mientras se ve a su ex amiga acostada.

"Que la chupen y que se jodaan" jashasjd y un mensajito para los furiosos?#GranFuria pic.twitter.com/BYIww30oYn — ??·f?u?r?i?o?s?a?* (@vckzzzzzz_) March 30, 2024

Previo a todo esto, Furia le hizo el arco de artemisa a Cata como símbolo de eliminada. ¿Será estrategia de ambas o estará todo mal?